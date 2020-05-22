Коронавирус может ускорить появление закона о биологической безопасности

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия COVID-19 может стимулировать разработку в России закона о биологической безопасности. Такого мнения придерживается глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

Я думаю, что эта ситуация <...> подстегнёт работу над этим законом, но в основу этого закона нужно всё-таки положить принципы эпидемиологической безопасности, — цитирует ТАСС заявление эксперта во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Кутырев добавил, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые по поручению главы государства, дали положительный эффект. В частности, снижаются темпы прироста заражённых, сокращается количество тяжело больных и сглаживается нагрузка на медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период. Юристы идею поддержали, отметив, что это поможет систематизировать действия государства и избежать противоречий местных нормативных актов друг с другом и с Конституцией РФ.