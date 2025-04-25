Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон уезжает из страны

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Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на следующей неделе покинет поместье монархов, а принц Гарри планирует вернуться на родину вместе с супругой Меган Маркл. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 25 апреля?

Что известно о планах Гарри и Меган вернуться в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что хотели бы вернуться с детьми в Великобританию, сообщил близкий к паре инсайдер. По его словам, пара скучает по британским родственникам, передает Life & Style.

«Они с Гарри не скучают по напыщенной помпезности и великолепию королевской жизни, но они сожалеют об отсутствии семьи и связи с Англией. Медленно, но верно они работают над воссоединением королевской семьи», — отметил инсайдер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Принц Гарри и Меган Маркл

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По его словам, главным препятствием к возвращению Гарри на родину является вопрос безопасности. После переезда герцогов Сассекских в США в 2020 году в Великобритании им отказались предоставлять охрану за счет государства.

«Гарри все еще пытается решить вопросы безопасности, чтобы его дети могли отправиться в Великобританию. Он и Меган действительно хотят провести некоторое время на его родине», — добавил источник.

Что известно об отъезде Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на следующей неделе покинут королевский дворец и отправятся в Шотландию. Их поездка будет сосредоточена на праздновании 14-й годовщины свадьбы и общении с сельскими общинами на островах Малл и Айона, сообщает People.

По данным журналистов, супруги отказались от возможности остановиться в роскошном отеле в Шотландии, решив переночевать в «коттедже с самообслуживанием». Так им удастся провести праздничный вечер среди природы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали свои отношения, будучи студентами Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, где они оба изучали историю искусств. Пара связала себя узами брака в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года.

Помешает ли Уильям возвращению Гарри в семью

Принц Уильям категорически против возвращения Гарри в семью и его встреч с их отцом королем Великобритании Карлом III, сообщает RadarOnline со ссылкой на слова придворного. По данным источника, аналогичную позицию занимает и супруга монарха Камилла.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

«Нынешняя королева и будущий король категорически против того, чтобы Гарри с его плохим характером встречался с Карлом III. Король и так достаточно болен. Последнее, что ему нужно, — это вступать в какую-либо конфронтацию с Гарри, которая, по их прогнозам, произойдет. Такова уж натура Гарри. Не говоря уже о том, что Камилла его терпеть не может — от одного упоминания имени Гарри у нее кровь закипает», — отметил источник.

По данным RadarOnline, сейчас Камилла сосредоточила все свое внимание на благополучии супруга, потому что опасается, что «может потерять его в ближайшее время».

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