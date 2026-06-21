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21 июня 2026 в 06:00

Корейка из магазина? Забудь: вот рецепт домашней вкусноты, которая почти не требует усилий

Фото: D-NEWS.ru
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Я не люблю ждать, но эта корейка стоит того. Шесть часов в маринаде, а потом — 20 минут в духовке, и у тебя на тарелке сочное мясо и картошка в мясном соке.

Ингредиенты

Корейка телячья без кости — 400 г, апельсиновый сок — 1 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л., розмарин — 2 веточки, чеснок — 1 ч. л., цедра лимона — 5 г, цедра апельсина — 15 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, картофель — 2 шт., томат черри — 60 г, спаржа — 50 г.

Как готовлю

Сначала режу корейку на порционные куски — по два ребрышка в каждом. Смешиваю апельсиновый сок, оливковое масло, измельченный чеснок, листики розмарина, цедру лимона и апельсина, соль и перец. Заливаю мясо маринадом, накрываю пленкой и прячу в холодильник на 6 часов — тут главное не торопиться. Достаю, обсушиваю и обжариваю на раскаленной сковороде до золотистой корочки со всех сторон.

Тем временем разогреваю духовку до 180 °С, смазываю противень маслом и выкладываю обжаренную корейку в центр, по бокам — толстые кружки картофеля. Сбрызгиваю маслом и оставшимся маринадом, запекаю 15–18 минут для розовой середины или до 25 минут, если любишь полную прожарку.

Пока мясо в духовке, варю спаржу в подсоленной воде 2–3 минуты и сразу остужаю в ледяной воде. Готовой корейке даю отдохнуть 5 минут, выкладываю на блюдо с картошкой, спаржей и помидорами черри — и на стол.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо получилось нежнейшим, с легкой цитрусовой кислинкой и хрустящей корочкой. Картошка, пропитанная соком, — это отдельная песня. Советую подавать горячим, с бокалом сухого красного, но не вздумайте резать корейку сразу — дайте ей отдохнуть минут пять.

Проверено редакцией
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