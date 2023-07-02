Корчевников назвал сатанистами противников передачи иконы «Троица» РПЦ

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Борис Корчевников

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал сатанистами тех, кто выступает против передачи РПЦ иконы «Троица» и других святынь, хранящихся в музеях. По словам телеведущего, православные иконы и мощи должны быть в храмах. Об этом он заявил в эфире «Соловьев. Live». Корчевников подчеркнул, что «запирать мощи под стекло» — «хитрый западный вид гонений на православие».

Мощи, запертые в музейных коллекциях под стеклом, — это давняя мечта сатанистов и глобалистов. Таким хитрым и лукавым образом хотят загнать и убрать религию в музейный шкаф. Враг стал хитрее за тысячелетия войны. Он понимает, что прямые гонения как в ХХ веке — это сейчас уже не прокатит. Поэтому есть мягкие гонения, лукаво сформулированные — «мы ради сохранения мощей прячем их музей, у людей сохранится доступ». Что вы, что вы — это не гонение, вы сможете прийти и даже сможете помолиться в музее. Но это всё сатанинская, лукавая брехня, — заявил Борис Корчевников.

Телеведущий напомнил, что недавно икона «Святая Троица» Андрея Рублева была передана из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Кочевников считает это правильным шагом, предпринятым благодаря решениям президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Какой сатанизм начался даже у нас, когда заговорили, что надо вернуть икону «Троица» в церковь. Икону, в который весь смысл русской цивилизации. Вернуть туда, где она была написана. Откуда наша цивилизация рождалась — вернуть в церковь. И все сразу стали большими искусствоведами, все сразу стали ценителями православных святынь. Стали высказываться, «как это невозможно». И если бы не слово нашего президента и не сильнейшие слова нашего Патриарха — так бы и спорили до сих пор, — подчеркнул Кочевников.

Ранее председатель синодального отдела Церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда рассказал, что икона Андрея Рублева «Святая Троица», переданная в безвозмездное пользование Русской православной церкви, останется в государственных фондах. По его словам, представители церкви работают в теснейшем сотрудничестве с Министерством культуры России и руководством Третьяковской галереи.

Он подчеркнул, что реликвия, которая сейчас находится в московском храме Христа Спасителя, помещена в специальную капсулу с соблюдением необходимого температурного режима и влажности. По словам Легойды, все стороны стремятся сделать все возможное, чтобы сохранить икону для следующих поколений.