Конституционный суд разрешил не согласовывать серии пикетов

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Серия одиночных пиктов, проходящая в течение нескольких дней, не должна согласовываться с властями, так как не является одним публичным мероприятием. Такие разъяснения дал Конституционный суд.

Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, признание указанных акций одним публичным мероприятием и привлечение к административной ответственности за их проведение без предварительного уведомления не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний, — говорится в решении КС.

Суд разъяснил, что одиночные пикеты, согласно законодательству, не требуют согласования с властями. При этом решением судьи серию проходящих в одно время пикетов, объединённых одним замыслом и общей организацией, можно признать одной акцией, что влечёт за собой требование о подаче уведомления.

КС напомнил, что требование уведомлять о намерении провести публичное мероприятие введено, чтобы органы власти «имели адекватное представление о планируемой акции и могли заблаговременно принять разумные меры по обеспечению безопасности во время её проведения».

Разъяснение было опубликовано после рассмотрения дела активистки Ирины Никифоровой. В феврале 2020 года она через соцсети организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в Казани. В результате у здания правительства Татарстана прошла многодневная серия одиночных пикетов. Каждый день перед строением вставал только один человек и акции длились не больше часа. Несмотря на это, силовики привлекли её к ответственности как организатора несогласованного мероприятия. Опротестовать решение в судах она не смогла. После разъяснения КС её дело будет пересмотрено.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выразил такое же мнение.

Вопрос о причинах задержания на одиночных пикетах поднимается общественностью давно. Такие акции, согласно российскому законодательству, не требуют никаких согласований и являются правом любого гражданина. Однако их участников задерживали под различными предлогами и до пандемии.