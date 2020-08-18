Компанию «Деликатеска» не признали потерпевшей по делу о ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/962deb42-e136-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Компания по доставке еды «Деликатеска», за рулём автомобиля которой в момент аварии с Михаилом Ефремовым был погибший Сергей Захаров, не признали потерпевшей. Соответствующее решение 18 августа принял Пресненский суд в Москве.

В рамках дела компания запрашивала выплату в 1 млн рублей в качестве компенсации за причинённый в результате ДТП материальный ущерб. Однако, как сообщила во время заседания судья Елена Абрамова, ходатайство «Деликатески» было отклонено. Это связано с тем, что что порядок возмещения ущерба транспортному средству определён гражданским законодательством.

По делу признаны потерпевшими четыре человека — вдова, брат и двое детей погибшего в ДТП курьера компании, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали. На текущем заседании артист присутствует лично, хотя ранее существовала вероятность, что из-за перенесённого инсульта это будет невозможно.

Как ранее писал NEWS.ru, Пресненский суд на очередном заседании по делу актера Михаила Ефремова допросил эксперта бюро судмедэкспертизы, которая составляла заключение для погибшего. Эксперт Светлана Ромодановская сообщила, что Захаров, согласно выводам экспертизы, был пристёгнут. Также она отметила, что в крови пострадавшего не был обнаружен алкоголь. Основными непосредственными причинами смерти Захарова она назвала травматический шок и кровопотерю.