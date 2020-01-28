Неизвестные выложили в Сеть данные 17 млн клиентов сетевого магазина «Красное & Белое». В открытом доступе оказались имена, номера телефонов и даты рождения.
Как
Как писал NEWS.ru, больше половины российских компаний (58%) удовлетворены своим уровнем информационной безопасности и считают, что принимаемых мер достаточно. Наиболее популярный инструмент защиты данных в фирмах — антивирусы. Их используют в 90% организаций. 53% респондентов также устанавливают контроль за обновлением программного обеспечения (ПО), а 45% следят за внешними носителями.
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