https://static.news.ru/photo/015477c0-41a9-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Красное и Белое/facebook.com

Неизвестные выложили в Сеть данные 17 млн клиентов сетевого магазина «Красное & Белое». В открытом доступе оказались имена, номера телефонов и даты рождения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты проверяют информацию об утечке данных. В организации отметили, что компания тщательно следит за конфиденциальностью, а её базы закрыты от внешнего доступа, любой запрос на изменение данных проходит проверку у операторов.

Как писал NEWS.ru, больше половины российских компаний (58%) удовлетворены своим уровнем информационной безопасности и считают, что принимаемых мер достаточно. Наиболее популярный инструмент защиты данных в фирмах — антивирусы. Их используют в 90% организаций. 53% респондентов также устанавливают контроль за обновлением программного обеспечения (ПО), а 45% следят за внешними носителями.