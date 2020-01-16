https://static.news.ru/photo/1019a6d2-3843-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины российских компаний (58%) удовлетворены уровнем информационной безопасности в их компаниях и считают, что принимаемых мер достаточно.

Наиболее популярный инструмент защиты данных в фирмах — антивирусы. Их используют в 90% организаций. 53% респондентов также устанавливают контроль за обновлением программного обеспечения (ПО), а 45% следят за внешними носителями. Российские компании более чем в два раза опережают коллег из СНГ по наличию систем раннего оповещения: 44% против 21%.

Среди самых частых угроз респонденты выбрали спам (65%), вредоносы (47%), фишинг (22%), DDoS-атаки (21%) и шифраторы (35%). 60% российских IT-менеджеров всерьёз озабочены сохранностью персональных данных, что связано с ужесточением законодательства и усилением ответственности за нарушение порядка работы с ними. 54% заботит безопасность баз контактов и сведений о клиентах и партнёрах, 55% считают, что в особой защите нуждается финансовая информация, говорится в исследовании ESET.

В нём приняли участие 420 респондентов из России — ИТ-директора и системные администраторы, а также владельцы бизнеса. Опрос проходил в ноябре 2019 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года. С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.