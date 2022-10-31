Компания Adidas захотела отказаться от своих торговых точек в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый спортивный магазин Adidas в торговом центре «Вегас»

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas начала отказываться от своих торговых точек в России, заявила «Известиям» брокер торговой недвижимости, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Однако не сообщалось, какое именно число магазинов из 800 имеющихся у компании на территории России, будет закрываться.

Отказ будет касаться неформатных магазинов и слабых с точки зрения оборотов, — отметила Цветкова.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, магазины закрыты достаточно долго, и все это время компании Adidas выставляли арендную плату. То есть ритейлер нес большие потери в России ежемесячно. Поэтому, вполне логично, что магазины будут закрываться для фиксации убытков на текущем уровне, уверен эксперт.

Ранее днем стало известно, что только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone. Кроме того, компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.