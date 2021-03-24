Похитившие генерал-майора ФСБ получили $5 млн и 10 лет

https://static.news.ru/photo/d35e48d8-8d3c-11eb-bbcd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступил в силу вынесенный в Мособласти приговор по громкому уголовному делу о похищении генерал-майора ФСБ в отставке Александра Пастушкова. Оперативники считают, что, не выдержав издевательств, экс первый замначальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ перечислил места на своём участке, где спрятал контейнеры почти с $5 млн. По словам потерпевшего, у которого оставшиеся активы уже конфисковала прокуратура, преступники у него ничего не украли. Адвокаты фигурантов, в свою очередь, отметили, что их клиентов заставляли признаваться под пытками. По данным СК РФ, Пастушкова похитили в Москве на Осеннем бульваре в мае 2018-го. Позже его увезли в подмосковное Видное, где злоумышленники арендовали старое здание.

Вердиктом Раменского городского суда Подмосковья оказались недовольны все участники процесса, пишет «Коммерсант». Сторона защиты обжаловала назначенное наказание безработным Магомеду Гаджиеву и Роману Галушко за похищение человека и вымогательство (ст. 125 и ст. 163 УК) в виде 10 лет лишения свободы. Гособвинение также оспорило приговор, так как требовало более жёсткой меры для подозреваемых.

В Мособлсуде адвокаты и их доверители отметили, что действительно знакомы с генерал-майором Пастушковым, но к его похищению и якобы издевательствам не имели отношения. Признание в преступлении, совершённом в 2018-м, по их словам, получено под давлением. Позже фигуранты от него отказались. Кроме того, представители подсудимых заявили, что во время следственных действий было нарушено право их клиентов на защиту — юристов по соглашению не пускали к задержанным, вместо них обращаясь к государственным адвокатам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Тамбовской области, который обвиняется в убийстве 13-летней девочки. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что инцидент произошёл вечером 7 марта 2020 года. Школьница ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино и не вернулась домой.

Были организованы поиски пропавшей и возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело обнаружили 11 марта, оно было закопано в лесу Котовска. По подозрению в причастности к исчезновению девочки был задержан 36-летний житель Котовска. Согласно версии следствия, 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed в 22:00 по улице Балашовской в селе Бокино, увидел школьницу, избил её и насильно посадил в автомобиль.