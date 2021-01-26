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Комитет Госдумы одобрил идею блокировать сайты за оправдание экстремизма

11:54, 26 января 2021 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, которые оправдывают экстремизм.

Согласно предложению, при выявлении в Интернете «информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность», генпрокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». В настоящее время он предусматривает внесудебный порядок блокировки, в частности, за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение крупных штрафов для соцсетей и других интернет-сервисов за неудаление информации, признанной властями запрещённой.

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