Комаровский: против «омикрон»-штамма вакцины могут быть менее эффективны

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ему известно о новом «омикрон»-штамме коронавируса. По его мнению, вакцины снизят свою эффективность против «омикрон»-штамма, но призвал дождаться окончательных итогов исследований. Своё мнение он привёл на YouTube-канале «Доктор Комаровский».

На сегодня мы можем точно сказать одно: ПЦР-тесты, которые выявляют дельту, альфу и остальные [штаммы], могут выявлять и омикрон-штамм. На сегодня ни на один [другой] вопрос никаких реальных, точных ответов нет, — сообщил он.

Комаровский добавил, что новый штамм пока не даёт роста летальности. В ЮАР не возрастают потребности в кислороде для больных, а главным симптомом называют слабость.

По мнению теледоктора, паника и суета возникли просто потому, что «омикрон» не похож на классический коронавирус по содержанию.