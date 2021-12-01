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Комаровский: против «омикрон»-штамма вакцины могут быть менее эффективны

Доктор Комаровский считает, что вакцины окажутся малоэффективны против «омикрон»-штамма
15:22, 01 декабря 2021
Комаровский: против «омикрон»-штамма вакцины могут быть менее эффективны
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ему известно о новом «омикрон»-штамме коронавируса. По его мнению, вакцины снизят свою эффективность против «омикрон»-штамма, но призвал дождаться окончательных итогов исследований. Своё мнение он привёл на YouTube-канале «Доктор Комаровский».

На сегодня мы можем точно сказать одно: ПЦР-тесты, которые выявляют дельту, альфу и остальные [штаммы], могут выявлять и омикрон-штамм. На сегодня ни на один [другой] вопрос никаких реальных, точных ответов нет, — сообщил он.

Комаровский добавил, что новый штамм пока не даёт роста летальности. В ЮАР не возрастают потребности в кислороде для больных, а главным симптомом называют слабость.

По мнению теледоктора, паника и суета возникли просто потому, что «омикрон» не похож на классический коронавирус по содержанию.

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