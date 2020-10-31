Комаровский рассказал о странностях тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/b1da250a-1ccc-11eb-be9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: uakomar/instagram.om

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил рассказал, что в своей практике сталкивается с несовпадением сипотомов болезни и результатов тестов на коронавирус.

Он подчеркнул также, что люди из его окружения, заявлявшие, что у них не было симптомов коронавируса, при сдаче анализа узнавали о наличии антител в крови, но при повторном тестировании результат был другим, передаёт URA.ru.

Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты, — сказал врач.

Он связал сложившуюся ситуацию с низким качеством тестов на Украине.

Как писал NEWS.ru ранее, исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжении нескольких месяцев.