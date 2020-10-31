Комаровский рассказал о странностях тестов на коронавирус

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил рассказал, что в своей практике сталкивается с несовпадением сипотомов болезни и результатов тестов на коронавирус.
Он подчеркнул также, что люди из его окружения, заявлявшие, что у них не было симптомов коронавируса, при сдаче анализа узнавали о наличии антител в крови, но при повторном тестировании результат был другим,
Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты, — сказал врач.
Он связал сложившуюся ситуацию с низким качеством тестов на Украине.
Как писал NEWS.ru ранее, исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжении нескольких месяцев.