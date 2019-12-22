https://static.news.ru/photo/7e7d184a-24f5-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Мао Цзэдун Фото: imago stock&people/Global Look Press

Художник Кир Шаманов представил в Санкт-Петербурге коллекцию монет с изображением Мао Цзэдуна. Таким образом он попытался передать идею китайской революции.

По его словам, именно этот человек остаётся одним из самых современных политиков, передаёт РИА Новости. Так, к личности Мао обращаются многие великие люди, такие как Энди Уорхол и Жан-Люк Годар.

Своей работой я показываю достижение китайской коммунистической партии — полную и абсолютную свободу от доллара США, как символа гегемонии, — подчеркнул он.

Шаманов отметил, что философия Китая стала отправной точкой для ноль-искусства, подарившего миру русский авангард. Следующую монету художник планирует сделать с революционером из Венесуэлы Ильичом Рамиресом Санчесом, известном как Карлос Шакал.

Ранее, как писал News.ru, психиатр Аллен Фрэнсис заявил, что президент США Дональд Трамп может быть ответственен за «гораздо больше миллионов смертей», чем Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун. Специалист отметил, что «называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт собственного сумасшествия».