Койки для пациентов с коронавирусом в России заняты примерно на 40%

https://static.news.ru/photo/40688b9a-8d62-11ea-b2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько коек в стране заняты пациентами с COVID-19.

Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко добавил, что занятость неравномерная, в каких-то регионах, где большой подъём заболеваемости, она выше. Есть и регионы, которые находятся в лучшем положении.

Как писал NEWS.ru, в нескольких крупных парках Москвы построят временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией.

Общее количество таких площадок — 44. Они будут вмещать в себя 10 тысяч коек. Площадки оборудуют в Сокольниках, Крылатском, ТЦ «Москва» и на ВДНХ.