Пригожин задал Белому дому неудобный вопрос Пригожин потребовал от США ответить на вопрос, кого, где и когда он дестабилизировал

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Пресс-служба «Конкорда» опубликовала во «ВКонтакте» обращение владельца компании Евгения Пригожина, который спросил у властей Соединенных Штатов, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен также не получил от Белого дома ответа на вопрос, почему Минфин США решил признать ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией».

Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников <...> со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать. Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста, — говорится в сообщении.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби сообщил о решении Минюста страны признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Он добавил, что против компании будут введены новые санкции.

В ответ на это Пригожин заявил, что отношения ЧВК «Вагнер» с США можно называть «разборкой преступных кланов». Предприниматель также назвал американцев коллегами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что признание ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией в США не имеет значения для России. По его словам, равнодушно к этому отнесется и сама компания.