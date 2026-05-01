Когда нет времени на бульон: варю греческий «Траханас» — суп из простых продуктов

Когда не хочется долго варить бульон, а горячего супа всё равно хочется, готовлю этот вариант. Беру обычные овощи, пробиваю их в блендере — и уже через полчаса на столе густой, насыщенный суп с бархатной текстурой.

В оригинале используют крупу траханас, но спокойно заменяю её мелкой лапшой — получается не хуже.

Вкус получается мягкий, с лёгкой кислинкой от томатов и свежей ноткой сельдерея. А когда добавляешь сухарики и кусочки феты, суп сразу становится более ярким и «собранным».

Ингредиенты: томаты в собственном соку — 250 г, картофель — 250 г, лук — 1 шт., сельдерей — ½ стебля, мелкая лапша — 100 г, оливковое масло — 2–3 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, сухарики и фета — для подачи.

Картофель и лук нарезаю крупно и пробиваю в блендере до мелкой крошки. В кастрюле довожу до кипения около литра воды, добавляю томаты с соком, измельчённые овощи и нарезанный сельдерей, варю 10 минут.

Затем всыпаю лапшу, вливаю масло, солю и перчу, готовлю ещё около 10 минут, пока суп не станет густым. Подаю горячим, добавив сухарики и фету — простой, но очень уютный вариант на каждый день.

