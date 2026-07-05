Когда многие растения отцвели, этот куст покрывается яркими бутонами: цветет с июля по сентябрь

Когда многие растения отцвели, этот куст покрывается яркими бутонами: цветет с июля по сентябрь

Посадите этот кустарник — и в августе он превратится в яркий водопад, когда остальные растения уже отцвели, а его метельчатые соцветия до 50 дней будут радовать вас малиново-красными и пурпурными цветками.

Леспедеца двуцветная — листопадный кустарник до 2 м высотой с тонкими прутьевидными побегами, образующими округлую крону. Интересна обильным и продолжительным цветением с конца июля по сентябрь. Цветки малиново-красные, розово-пурпурные, реже белые, с фиолетовым кончиком «лодочки», собраны в метельчатые соцветия; увядая, они меняют окраску на голубую и долго сохраняются, украшая куст.

Леспедеца светолюбива, но мирится с легким затенением, предпочитает хорошо дренированные почвы, засухоустойчива. В суровые зимы может подмерзать, но быстро восстанавливается и цветет. Идеальна для живых изгородей, одиночных и групповых посадок.

Ранее были названы цветы, которые выживают без капли воды в +35 °C, можно спокойно уезжать с дачи.