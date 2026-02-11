Когда десерт нужен уже сейчас, этот рецепт приходит на помощь — ленивая шарлотка с воздушной текстурой

Когда десерт нужен уже сейчас, этот рецепт приходит на помощь — ленивая шарлотка с воздушной текстурой

Когда неожиданно приходят гости, этот рецепт выручает постоянно. Пока кипятится чайник, пирог уже в духовке, а через 40 минут на столе вкусный домашний десерт.

Для приготовления этой нежной шарлотки мне понадобится: свежие яблоки (3 шт., лучше кисло-сладких сортов), куриные яйца (3 шт.), сметана 20% жирности (150 г), сахарный песок (200 г), пшеничная мука (250 г), подсолнечное масло (80 мл), щепотка соли, разрыхлитель теста (10 г).

Начинаю с подготовки яблок: мою их, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю тонкими дольками. Если использую сочные сорта, можно слегка посыпать яблоки мукой, чтобы они не опустились на дно при выпекании. В просторной миске взбиваю яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Добавляю сметану и подсолнечное масло, тщательно перемешиваю. Просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до получения однородного теста без комочков. Форму для выпекания смазываю маслом и присыпаю мукой. Выливаю половину теста в форму, равномерно распределяю яблочные дольки и заливаю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.