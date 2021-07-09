Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до 1,02

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в России в субботу, 10 июля, продолжил расти и составил 1,02. В Москве показатель увеличился до 0,88.

Индикатор до сих пор превышает единицу в 8 из 10 субъектов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве и Подмосковье (0,97).

В Санкт-Петербурге показатель упал до 1,08, в Иркутской области — до 1,09, в Ростовской — до 1,1. В Воронежской области он, напротив, вырос до 1,12, а в Свердловской и Нижегородской областях составил 1,16. В Красноярском крае показатель равен 1,22, в Самарской области — 1,23.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до того, как будет изолирован.

Медики за минувшие сутки выявили 752 летальных исхода от COVID-19, что является новым антирекордом для России. Предыдущий максимальный показатель за всё время пандемии зафиксировали 6 июля — 737.

За последние 24 часа специалисты зарегистрировали в РФ 25 082 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 12,5% не имели клинических симптомов болезни. Кроме того, выздоровели 17 750 пациентов. За всё время пандемии зафиксировано 5 758 300 заразившихся. Из них выписались 5 182 837 граждан, скончались — 142 253. В Москве зафиксировали за последний день 5694 новых случая COVID-19, в Мособласти — 2487, в Санкт-Петербурге — 1978, в Нижегородской области — 527, в Воронежской области — 423, в Красноярском крае — 401.

Ранее российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. Он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз. Также специалист отметил, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Это и есть главное отличие данного штамма от предыдущего варианта.