Коэффициент распространения COVID-19 в РФ стал максимальным с 21 декабря

https://static.news.ru/photo/2e7e0dc6-589e-11eb-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в РФ 17 января 2021 года вырос до уровня 1,06. Показатель стал максимальным с 21 декабря 2020-го.

Как и 16 января, ни в одном из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых он не опустился ниже единицы. В Воронежской и Иркутской областях — по-прежнему 1, в Ростовской — 1,01. В Красноярском крае — 1,02, в Свердловской — 1,04, в Нижегородской — 1,05, в Архангельской области и Санкт-Петербурге — увеличение до 1,08. Выше всего показатель в Москве — 1,11, и Подмосковье — 12, что является максимумом с начала декабря 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса — показатель, согласно которому подсчитывается, сколько человек в среднем инфицированный успевает заразить до своей изоляции. Он, в частности, используется для определения готовности регионов к постепенному снятию ограничений. В том числе это касается пассажирского сообщения с другими странами. Роспотребнадзор разрешает открывать границу для конкретного государства, если там коэффициент не превышает единицу в течение недели.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 23 586 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших в РФ с начала пандемии достигло 3 568 209. По данным оперштаба, количество активных носителей составляет 542 212.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии является темой для обсуждения. По её словам, в настоящее время уже идут соответствующие дискуссии. При этом она подчеркнула важность, чтобы не было какой-либо дискриминации из-за вакцин или препарата от COVID-19.