Княгиня Романова поздравила Россию с Днём Победы

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Глава российского императорского дома в изгнании, княгиня Мария Романова поздравила Россию и россиян с Днём Победы, отметил беспримерный героизм соотечественников.

Поздравление проживающей в Испании княгини приводит ТАСС. Мария Романова пожелала мира России и благополучия населяющим её народам, «дружба и братство которых скреплены кровью предков».

Княгиня выразила сожаление, что коронавирус помешал должным образом провести мемориальные акции по случаю 75-й годовщины Победы, но подчеркнула, что рано или поздно все намеченные торжества состоятся. Старший представитель императорской династии в заключение отметила, что «молится об упокоении всех на поле брани убиенных и скончавшихся после войны и о здравии ветеранов, доживших до наших дней».

Ранее россиян с Победой поздравили космонавты с борта МКС, писал NEWS.ru.