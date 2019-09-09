Дополненная реальность — стремительно развивающаяся область, актуальная не только в плане развлечений, но и в сфере образования. В частности, книги, обогащённые 3D- и 4D-технологией, способны дать толчок развитию интереса детей к чтению, считают поклонники нового формата. Но бдительные родители, прежде чем сделать инновационные издания частью детской библиотеки, хотят убедиться, что такие книги не вредны для здоровья ребёнка. News.ru обратился к экспертам с просьбой рассеять родительские сомнения.

С применением технологий

Книги с 3D- или 4D-контентом, затаившемся среди обычных, казалось бы, книжных страниц, сегодня считаются одним из самых популярных направлений в издательском деле. Продавцы утверждают, что их покупают чаще и охотнее, чем обычные.

Такие издания объединяют традиционный текст с цифровым контентом. Для получения «живой» картинки необходимо гаджет (смартфон, планшет или игровую приставку с веб-камерой), на котором установлено специальное приложение, поднести к нужной странице, и тогда 3D- или 4D-контент (аудиоклип, видеофайл или игра) отобразится на экране устройства.

Первые экземпляры изданий с дополненной реальностью (ДР) появились ещё в 2013 году. В России их стали издавать с 2017 года. На развитие книгопечатания с ДР издатели возлагают особые надежды, рассчитывая уже в ближайшем будущем перейти от развлекательной литературы (детских сказок, познавательных энциклопедий и книжек-раскрасок) к учебной. То есть дети будут контактировать с такими изданиями ещё больше времени.

Сергей Булкин/News.ru

Врачи, которых опросил News.ru, считают, что новый формат книг нельзя считать вредным для глаз. Другое дело, что здесь, так же как и при любом другом варианте использования гаджетов, нужна мера.

Не стоит бояться новых технологий. Я — за прогресс. Если у ребёнка нет предрасположенности к глазным заболеваниям, то никакие 3D- или 4D-контенты в книгах ему не повредят. Но я бы посоветовал просмотр таких книг, так же как и использование смартфонов, планшетов и компьютеров в целом, чередовать с разумной физической нагрузкой. В идеале стоит делать небольшой перерыв буквально через каждые 15–20 минут. Если это возможно, конечно. Дмитрий Давыдов хирург-офтальмолог, профессор, заведующий кафедрой реконструктивно-пластической хирургии с курсом офтальмологии РУДН

Профессор напомнил о чётких возрастных нормах, которые в своё время были разработаны врачами-гигиенистами. Эти нормы определяют, какую нагрузку на глаза можно давать ребёнку того или иного возраста.

Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

С точки зрения его коллеги, врача-окулиста Вячеслава Куренкова, нагрузка на глаза при чтении книг с дополненной реальностью не выше, чем при изучении обычной книги. Дело в человеческой физиологии, утверждает он.

Мы все видим мир в 3D — наше бинокулярное зрение обеспечивает этот эффект. И с этой точки зрения в том, что ребёнок будет видеть не обычное двухмерное изображение, а ожившую картинку, нет ничего плохого. Это интересно, необычно, информативно. Полагаю, что не будет ничего плохого, если и учебники, даже самые серьёзные, снабдят дополненной реальностью: это позволит читателю получить больше информации об объекте. Вячеслав Куренков врач-офтальмолог

Доктор Давыдов также не против учебников с 3D или 4D. Но при этом он считает, что часть учебного процесса должна остаться не виртуальной, а вполне реальной. Правда, это в большей степени касается уже не школьников, а студентов вузов. Так, с точки зрения профессора, обучение студентов-медиков анатомии должно идти в анатомическом театре, а не с использованием разного рода гаджетов.

Дорого, да мило

Московские книготорговцы, опрошенные News.ru, считают, что дальше развлекательных книг технология шагнёт не скоро. Учебники, снабжённые инновационным контентом, несомненно, более информативны, но они будут стоить значительно больше, нежели обычные учебные пособия. А ведь вопрос цены на учебники — далеко не праздный: не всякой семье, где есть дети школьного возраста, доступны даже простые учебники, не говоря о высокотехнологичных книгах с ДР.

Сергей Булкин/News.ru

Помимо этого, препятствием к внедрению новых инновационных учебников в данный конкретный момент может стать недавно выпущенная рекомендация Минпросвещения об ограничении использования учащимися смартфонов и других гаджетов во время уроков. Многие школы, опираясь на эту рекомендацию, запретили учащимся пользоваться телефонами.