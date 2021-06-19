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Клубу Gazgolder в Москве пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток

12:28, 19 июня 2021
Баста Баста Фото: gazgolder/facebook.com

Московскому клубу Gazgolder сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток за нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, передаёт ТАСС.

Сотрудники ОАТИ ежедневно по всей Москве проводят рейды по контролю за соблюдением предприятиями общепита и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. Так, 18 июня на проверку нарвался и Gazgolder. В клубе, расположенном по адресу: Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 26, были выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований, введённых на фоне пандемии.

Главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов пояснил, что за данные нарушения по статье 20.6.1 КоАП клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, Gazgolder могут привлечь к ответственности на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток по решению суда, пояснил Михайлов.

Днём ранее в Москве опечатали клуб Adrenaline Stadium. Концертный зал не стал отменять мероприятия, несмотря на новый пик заболеваемости. На днях там прошли выступления рэперов OBLADAET, Boulevard Depo и трансовый фестиваль Trancemission.

Ранее сообщалось, что ресторан McDonald's на Мясницкой улице в Москве могут закрыть из-за мер социальной дистанции.

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