Клубу Gazgolder в Москве пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток

https://static.news.ru/photo/65125584-d0e1-11eb-8187-96000091f725_660.jpg Баста Фото: gazgolder/facebook.com

Московскому клубу Gazgolder сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток за нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, передаёт ТАСС.

Сотрудники ОАТИ ежедневно по всей Москве проводят рейды по контролю за соблюдением предприятиями общепита и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. Так, 18 июня на проверку нарвался и Gazgolder. В клубе, расположенном по адресу: Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 26, были выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований, введённых на фоне пандемии.

Главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов пояснил , что за данные нарушения по статье 20.6.1 КоАП клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, Gazgolder могут привлечь к ответственности на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток по решению суда, пояснил Михайлов.

Днём ранее в Москве опечатали клуб Adrenaline Stadium. Концертный зал не стал отменять мероприятия, несмотря на новый пик заболеваемости. На днях там прошли выступления рэперов OBLADAET, Boulevard Depo и трансовый фестиваль Trancemission.

Ранее сообщалось, что ресторан McDonald's на Мясницкой улице в Москве могут закрыть из-за мер социальной дистанции.