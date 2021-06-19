Клубу Gazgolder в Москве пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток

Московскому клубу Gazgolder сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) пригрозили штрафом или закрытием на 90 суток за нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, передаёт ТАСС.
Сотрудники ОАТИ ежедневно по всей Москве проводят рейды по контролю за соблюдением предприятиями общепита и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. Так, 18 июня на проверку нарвался и Gazgolder. В клубе, расположенном по адресу: Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 26, были выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований, введённых на фоне пандемии.
Главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов
Днём ранее в Москве опечатали клуб Adrenaline Stadium. Концертный зал не стал отменять мероприятия, несмотря на новый пик заболеваемости. На днях там прошли выступления рэперов OBLADAET, Boulevard Depo и трансовый фестиваль Trancemission.
Ранее сообщалось, что ресторан McDonald's на Мясницкой улице в Москве могут закрыть из-за мер социальной дистанции.