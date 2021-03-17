Клишас заявил, что в РФ невозможно отменить мораторий на смертную казнь

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В России невозможно отменить мораторий на смертную казнь. Об этом много раз говорили в Конституционном суде. Данное заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Таким образом сенатор прокомментировал недавние результаты опроса, проведённого сотрудниками ВЦИОМа.

Ранее россияне сообщили в рамках социологического опроса о тех законах или реформах, которые с радостью бы отменили или наоборот ужесточили. Так, например, многие граждане выступили за отмену моратория на смертную казнь.

По словам Клишаса, в России не существует даже вероятности, что этот запрет будет снят.

О невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни, — приводит высказывание председателя комитета Совфеда РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, обновлённая Конституция позволяет отменить мораторий на сметную казнь в России. Об этом заявило лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.