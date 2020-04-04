Клишас раскритиковал инцидент на Патриарших с полицией и гулявшим с собакой

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Москвичи завалят суды исками, если сотрудники правоохранительных органов будут действовать в таком же стиле, как с жителем столицы, который вывел на прогулку своего домашнего любимца. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Когда полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго ещё разбираться с последствиями подобной «самоизоляции», — приводит слова сенатора «Интерфакс».

О скандале на Патриарших прудах ранее писали столичные издания, а ролик появился в Twitter в паблике «Патриаршие». Полицейские задержали москвича, гулявшего со своим псом. Молодого человека посадили в машину и увезли. Собака при этом осталась без присмотра на улице.

Позднее в паблике появилось сообщение о том, что пёс по кличке Платон в порядке. Его, как сообщили пользователи, нашла супруга молодого человека, которого зовут Иисус Воробьёв. При этом ему может грозить до 15 суток ареста.

По мнению Клишаса, сотрудники полиции не имели права оставлять собаку без хозяина. При этом, считает сенатор, расценить это можно как жестокое обращение с животным.

В Москве действует режим самоизоляции. Обязательным для всех граждан он стал с 30 марта. Передвигаться можно до места работы и обратно, в магазин, аптеку и на прогулку с собакой в пределах 100 метров от дома.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании создать условия для социального дистанцирования.