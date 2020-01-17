Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не имеет вида на жительство в Швейцарии.
Ранее такие сообщения опубликовали некоторые СМИ. В беседе с РИА Новости Клишас
Декларация о доходах и имуществе Андрея Клишаса за 2018 год содержит сведения о принадлежащих сенатору доме и земельном участке в Швейцарии.
Как передавал NEWS.ru, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил запретить высокопоставленным чиновникам и госслужащим иметь иностранное гражданство. Российский лидер уточнил, что имеет в виду глав субъектов Федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, федеральных министров, премьер-министра и его замов.
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