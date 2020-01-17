https://static.news.ru/photo/6148e3e4-3940-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не имеет вида на жительство в Швейцарии.

Ранее такие сообщения опубликовали некоторые СМИ. В беседе с РИА Новости Клишас заявил , что информация о наличии у него иностранного гражданства, вида на жительство или любого другого документа, который позволяет жить в другом государстве, является ложной. Сенатор отметил, что регулярно в установленном порядке предоставляет информацию о соблюдении требований для деятельности в качестве члена Совфеда.

Декларация о доходах и имуществе Андрея Клишаса за 2018 год содержит сведения о принадлежащих сенатору доме и земельном участке в Швейцарии.

Как передавал NEWS.ru, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил запретить высокопоставленным чиновникам и госслужащим иметь иностранное гражданство. Российский лидер уточнил, что имеет в виду глав субъектов Федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, федеральных министров, премьер-министра и его замов.