Клишас будет работать дистанционно из-за болезни

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас несколько дней провёл в больнице из-за подозрения на коронавирус. Проведённый тест дал отрицательный результат.
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Ранее стало известно о заражении коронавирусом заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. У чиновника болезнь протекает тяжело, было диагностировано 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония. На своей странице в Facebook Векшин призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания, а также призывает к отмене карантинных ограничений. Он рассказал, что перед госпитализацией неделю находился дома. Первые тесты были отрицательными, но затем коронавирус был подтверждён.
По данным на 5 октября, в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших.
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