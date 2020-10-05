Клишас будет работать дистанционно из-за болезни

https://static.news.ru/photo/0604bc96-06e6-11eb-a35a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас несколько дней провёл в больнице из-за подозрения на коронавирус. Проведённый тест дал отрицательный результат.

Как сообщил сенатор РИА Новости, у него поднялась температура, КТ показала, что в лёгких чисто. В настоящее время он выписан из больницы и находится на даче, где ещё неделю планирует работать дистанционно.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. У чиновника болезнь протекает тяжело, было диагностировано 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония. На своей странице в Facebook Векшин призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания, а также призывает к отмене карантинных ограничений. Он рассказал, что перед госпитализацией неделю находился дома. Первые тесты были отрицательными, но затем коронавирус был подтверждён.

По данным на 5 октября, в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших.