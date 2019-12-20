Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Косметологическую клинику в центре Москвы оштрафовали на 1 млн рублей после проведённой Росздравнадзором проверки.

В её ходе было установлено, что сотрудники клиники применяли для проведения процедур незарегистрированные и контрафактные лекарственные препараты. Эти средства способны нанести серьёзный ущерб здоровью и жизни пациентов, вплоть до паралича и некроза тканей, сообщается на сайте ведомства.

Решение о привлечении клиники к административной ответственности принято Арбитражным судом столицы на основании ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ. Материалы проверки переданы в главк СКР по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пресекли деятельность подпольного предприятия по изготовлению фальшивых лекарств. Возбуждено уголовное дело. Одному из злоумышленников предъявлено обвинение. Его сообщники устанавливаются.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях