Косметологическую клинику в центре Москвы оштрафовали на 1 млн рублей после проведённой Росздравнадзором проверки.
В её ходе было установлено, что сотрудники клиники применяли для проведения процедур незарегистрированные и контрафактные лекарственные препараты. Эти средства способны нанести серьёзный ущерб здоровью и жизни пациентов, вплоть до паралича и некроза тканей,
Решение о привлечении клиники к административной ответственности принято Арбитражным судом столицы на основании ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ. Материалы проверки переданы в главк СКР по Москве.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пресекли деятельность подпольного предприятия по изготовлению фальшивых лекарств. Возбуждено уголовное дело. Одному из злоумышленников предъявлено обвинение. Его сообщники устанавливаются.
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