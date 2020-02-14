https://static.news.ru/photo/c07e2e90-4f94-11ea-94c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Зима в Москве закончилась, и холода уже не вернутся. Такое мнение высказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семёнов.

По его словам, начался переход в весну, которому не помешает даже возможное вторжение холодных арктических масс. Причиной же тёплой зимы специалист назвал североатлантическое колебание.

Сейчас индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха очень высокий. Такие колебания будут и были всегда. По прогнозам, этот положительный индекс североатлантического колебания продолжится до конца февраля, — цитирует Семёнова РИА Новости.

Климатолог добавил, что начало марта в Москве должно быть тёплым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что плюсовая температура и дожди ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в выходные москвичей порадует почти весенняя погода — на небе чаще будет выглядывать солнце, а столбики термометров покажут днём до трёх градусов тепла. При этом в ночные часы прогнозируется до минус пяти градусов.