Климатолог назвал причину аномального похолодания

https://static.news.ru/photo/fe0b658c-75c9-11eb-aa5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Климатолог разъяснил, с чем связано аномальное похолодание в России, а также в США и в странах Европы. Специалист Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский уверен, что это происходит из-за глобального потепления.

В ходе глобального потепления Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее планеты в целом. Такой дисбаланс приводит к тому, что перепад температур между экватором и Северным полюсом сокращается, аномальные холода могут проникать дальше к югу и продолжаться дольше обычного, — пишет «Плюс Один» со ссылкой на Чернокульского.

Отмечается, что усиление экстремальных погодных явлений происходит из-за климатического кризиса. В основном они проявляются в резких вспышках жары, однако в отдельных случаях может фиксироваться значительное падение температур.

В США также усматривают связь устоявшейся в последние дни погоды с климатическим кризисом. Именно он, считают эксперты, привёл, в частности, к экстремальным холодам в штате Техас.

Как ранее писал NEWS.ru, оттепель придёт в Москву и в ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля и продлится до конца месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после резкого изменения погоды ночные температуры будут находиться в пределах 8–10 градусов мороза, а дневные ближе к вечеру достигнут 2–4 градусов тепла. Значения будут превышать норму на 6–8 градусов.