Классные экспресс-многолетники: зацветают в первый год при посеве на рассаду. Сеем уже в феврале-марте

Мечтаете о клумбе, которая зацветет уже в первый сезон, а не через несколько лет? Эти три многолетника приятно удивляют своей скоростью роста, выносливостью и красотой. Посеяли рассаду — и уже летом сад наполняется яркими красками.

Колокольчик карпатский формирует компактные кустики высотой и шириной 20–30 см и обильно цветет почти все лето. Семена высевают на рассаду в феврале — начале марта, почти не заглубляя, лишь слегка присыпая песком. Зимостойкость высокая — выдерживает морозы до –35 °C без укрытия. На одном месте может расти 5–7 лет. Интересный факт: в природе этот колокольчик растет в горах Карпат, поэтому отлично переносит ветер, холод и перепады температур.

Гвоздика турецкая — пышная и очень нарядная классика сада. Образует кусты высотой 40–60 см с плотными соцветиями из множества мелких ароматных цветков. Окраска бывает белой, розовой, красной и двухцветной. Прекрасно подходит для клумб и срезки. При посеве на рассаду в феврале-марте может зацвести уже в первый год. Зимостойкость хорошая — до –30 °C. На одном месте растет 3–5 лет. Интересный факт: в старину гвоздику считали символом верности и часто высаживали возле домов как «оберег» для семьи.

Вероника колосковая — стройная и элегантная красавица с вертикальными соцветиями. Формирует кусты высотой 50–70 см с плотными «свечками» синего, фиолетового, розового или белого цвета. Цветет долго и эффектно смотрится в групповых посадках. При выращивании через рассаду зацветает уже в первый сезон. Зимостойкость очень высокая — до –35 °C. Может расти на одном месте 6–8 лет без пересадки. Интересный факт: веронику часто используют в природных садах, потому что она активно привлекает пчел и бабочек.

Ранее мы рассказывали о растении с восковыми листьями словно в инее. Цветок-однолетник для необычного акцента в саду.

