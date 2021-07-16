Китаянка из Москвы покорила TikTok

Китайская певица, актриса и участница шестого сезона шоу «Голос» Янг Гэ покорила пользователей социальной сети TikTok своими рассказами о непростом изучении русского языка. Девушка ведёт на сайте рубрику «Невыносимый русский» и часто задаёт вопрос, почему в этом языке так много исключений из правил и как все их запомнить.

Почему мужчины плавают, а женщины купаются? Вы говорите: «Нет, все делают все». Ага! Тогда почему мужчины надевают плавки, а женщины — купальники? — отметила Янг Гэ.

На других видео китаянка интересуется, почему на столе вилка и ложка лежат, а стакан стоит.

В своём блоге певица не только развлекает подписчиков из РФ. Среди её поклонников много студентов из КНР, изучающих русский язык. В роликах исполнительница также помогает россиянам, осваивающим китайский. В некоторых видео Янг Гэ на русском объясняет, как интерпретировать китайские иероглифы. У неё 1,3 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что британский тиктокер Шантель Конуэй (chantelleconway2020) рассказала подписчикам о том, как обварила лицо и шею, пытаясь приготовить яйцо пашот в микроволновке. Она предупредила аудиторию об опасности кулинарного лайфхака. Рассказ доступен на её странице в TikTok.