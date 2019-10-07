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Янтарь и косметика стали самыми популярными товарами, которые приобретают в России туристы из Китая. На их долю приходится около трети всех транзакций через китайские платёжные сервисы Alipay и WeChat Pay.

По словам экспертов, янтарь у китайцев является символом благополучия и достатка. К тому же оттенок янтаря считается в Поднебесной священным, поскольку раньше одежду этого цвета носили исключительно императоры.

Наряду с украшениями из окаменевшей смолы и косметикой, китайские гости скупают в российских магазинах ювелирные изделия (12% от общего объёма покупок), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%), сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что в Минкульте предложили ограничить посещение китайскими туристами музея-заповедника «Царское село». Поводом для этого послужили жалобы россиян в ведомство на то, что они не могут попасть в музейный комплекс из-за наплыва гостей из Поднебесной.