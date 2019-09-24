Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что получает от россиян большое число обращений из-за длинных очередей в музей-заповедник «Царское Село». Она предложила определить дни, когда достопримечательность будет открыта для посещения китайскими туристами.
По её словам, проблемой является обеспечение граждан возможностью для посещения объекта культурного наследия, передаёт
Директор учреждения Ольга Таратынова отметила, что одновременно в музее могут безопасно находиться до 800 человек. Руководство вынуждено ограничивать вход, чтобы соответствовать этому числу посетителей.
Если в прошлом году люди стояли в очереди два часа, то в этом году это уже почти четыре часа, — отметила она.
Ранее News.ru писал, что большинство столичных музеев не готовы принимать туристов из Китая. В учреждениях отсутствуют гиды, говорящие на китайском, и платёжные системы, которыми пользуются путешественники из этой страны.