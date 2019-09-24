https://static.news.ru/photo/62238b26-deea-11e9-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что получает от россиян большое число обращений из-за длинных очередей в музей-заповедник «Царское Село». Она предложила определить дни, когда достопримечательность будет открыта для посещения китайскими туристами.

По её словам, проблемой является обеспечение граждан возможностью для посещения объекта культурного наследия, передаёт ТАСС .

Директор учреждения Ольга Таратынова отметила, что одновременно в музее могут безопасно находиться до 800 человек. Руководство вынуждено ограничивать вход, чтобы соответствовать этому числу посетителей.

Если в прошлом году люди стояли в очереди два часа, то в этом году это уже почти четыре часа, — отметила она.

Ранее News.ru писал, что большинство столичных музеев не готовы принимать туристов из Китая. В учреждениях отсутствуют гиды, говорящие на китайском, и платёжные системы, которыми пользуются путешественники из этой страны.