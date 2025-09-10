Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:53

Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK

VK: бюджеты китайских рекламодателей в сервисе выросли на 22% за полгода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бюджеты китайских рекламодателей в сервисе «VK реклама» за первое полугодие 2025 года выросли на 22% — до 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе VK. Операционный директор сервиса Ирина Совик заявила, что рост связан с повышенным спросом на рекламу в категориях игр, электронной коммерции (e-commerce) и отдыха.

Азиатские рекламодатели отдают предпочтение таким категориям, как игры — 88% всех компаний в первом полугодии, отдых и развлечения — 9%, электронная коммерция — 2%, — заявила она.

В тройку лидеров по росту инвестиций в «VK рекламе» помимо Китая вошли Турция и Кипр. Бюджеты турецких рекламодателей увеличились на 60% год к году: основной спрос пришелся на путешествия и транспорт (77%), игры (12%) и e-commerce (4%). Кипрские рекламодатели нарастили расходы на 43%: 60% пришлось на игры, 12% — на отдых и развлечения, 11% — на e-commerce.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года инвестиции бизнеса в нативную рекламу на платформе VK Видео выросли в два раза и превысили 2,4 млрд рублей. При этом основная доля приходится на интеграции в контент собственного производства.

Россия
Китай
бюджеты
реклама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.