Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK VK: бюджеты китайских рекламодателей в сервисе выросли на 22% за полгода

Бюджеты китайских рекламодателей в сервисе «VK реклама» за первое полугодие 2025 года выросли на 22% — до 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе VK. Операционный директор сервиса Ирина Совик заявила, что рост связан с повышенным спросом на рекламу в категориях игр, электронной коммерции (e-commerce) и отдыха.

Азиатские рекламодатели отдают предпочтение таким категориям, как игры — 88% всех компаний в первом полугодии, отдых и развлечения — 9%, электронная коммерция — 2%, — заявила она.

В тройку лидеров по росту инвестиций в «VK рекламе» помимо Китая вошли Турция и Кипр. Бюджеты турецких рекламодателей увеличились на 60% год к году: основной спрос пришелся на путешествия и транспорт (77%), игры (12%) и e-commerce (4%). Кипрские рекламодатели нарастили расходы на 43%: 60% пришлось на игры, 12% — на отдых и развлечения, 11% — на e-commerce.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года инвестиции бизнеса в нативную рекламу на платформе VK Видео выросли в два раза и превысили 2,4 млрд рублей. При этом основная доля приходится на интеграции в контент собственного производства.