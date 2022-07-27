Кинолог рассказал, как не избаловать собаку Президент РКФ Голубев: в дрессировке собак важны последовательность и правила

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Избалованные домашние питомцы чувствуют вседозволенность и проявляют деструктивное поведение, сообщает президент президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Чтобы избежать проблемного поведения, собаку необходимо приучить к режиму, обучить командам и установить границы, рассказал он РИАМО.

Конечно, порой каждому собаководу хочется побаловать своего любимца, где-то позволив шалость, где-то угостив чем-то ранее запрещенным. Но всему должна быть мера. Невоспитанная собака не знает границ, ей может быть сложно из-за этого, она будет нервничать и проявлять деструктивное поведение, — пояснил специалист.

Кинолог отметил, что режим и стереотипы поведения очень важны для собак. Следует дать понять питомцу, что он идет на прогулку только в обозначенное хозяином время. Организм собаки адаптируется к режиму, нарушать его нельзя. Чтобы установить дисциплину, стоит обучить собаку командам. Собаковод должен понимать, что питомец может забыть выученную команду, поэтому с животным необходимо заниматься регулярно, повторяя упражнения.

Избалованная собака часто нарушает границы человека. Избежать этого можно, установив четкие правила и запреты. Например, дать понять питомцу, что выпрашивать еду или спать на кровати для него непозволительно. Эксперт дополнил, что важно соблюдать последовательность в дрессировке, иначе собака будет находиться в стрессе.

Ранее Голубев напомнил о необходимости заключить договор купли-продажи перед приобретением щенка, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Кинолог отметил, что существует большое количество недобросовестных заводчиков, которые пользуются доверчивостью будущих владельцев. Он пояснил, что в договоре должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа.