Кинолог рассказал, каким собакам вредно гулять под дождём

Осенью в дождливую погоду не рекомендуется выходить на улицу декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым псам и питомцам без шерсти. Если прогулка необходима, следует позаботиться о защите животного. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российского кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, прогулки в холодную погоду под дождём могут привести к простуде у собак. Особенно это касается декоративных пород, коротколапых собак и питомцев без шерсти.

Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь, — посоветовал эксперт.

Он уточнил, что такие животные могут замёрзнуть на улице без специальной экипировки. Тем не менее полностью лишать животное прогулок нельзя, поскольку пёс должен «справить нужду и освободить эмоции».

Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года, — отметил Голубев.

Кроме того, собаки могут дольше гулять в дождливую погоду, поскольку в такое время усиливаются запахи. Но обязательно найдутся и те, кому подобный выход на улицу не понравится.

Если вы заметили, что собака начала дрожать и поджимать лапы, находясь на улице, завершайте прогулку, — советует эксперт.

Также в сторону дома следует направляться, если становится очевидно, что пёс промок, но не подаёт сигналов, что ему холодно.

После прогулки собаке необходимо вымыть лапы и протереть её всю полотенцем, после чего расчесать шерсть расчёской.

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