Кинолог объяснил, как вести себя укушенному собакой хозяину Кинолог Голубев посоветовал укушенному собакой хозяину установить причину ее поведения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хозяин собаки, если питомец укусил его, должен установить причину такого поведения, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что только таким образом удастся скорректировать поведение животного. Владельцу важно понимать, что собака кусается не для того, чтобы его обидеть или отомстить.

Такое поведение – не норма и нужно обязательно разобраться с этой проблемой. В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у нее нет плана мести, она не старается кого-то проучить. Укус – это одна из нормальных реакций собаки на происходящее, и для того, чтобы исправить ситуацию и скорректировать поведение, необходимо понимать его причину, - пояснил кинолог.

По словам Голубева, причин у такого поведения может быть несколько. Щенки чаще всего кусаются во время игры, так они привыкли делать с сородичами. Как только собака укусила хозяина, следует остановить игру и сказать «нет», а после дать животному время успокоиться.

Питомцы могут проявлять агрессию на фоне плохого самочувствия. Голубев предупредил, что собака может укусить, если хозяин дотронется до больного места. Также причиной агрессии может быть страх – питомец будет пытаться избегать контакта, поджимать хвост и напрягать тело. Хозяину следует с детства корректировать поведение домашнего любимца, чтобы укусы не стали нормой.

Кинолог советует прекращать любое действие с собакой в случае агрессии и давать ей строгую запрещающую команду. Вступать в физическое противоборство с животным, бить его и кричать нельзя. После надо действовать, исходя из причин агрессивного поведения питомца. По словам специалиста, следует также пересмотреть свой подход к воспитанию, если исключены стрессовые факторы и возможные проблемы со здоровьем.

Голубев ранее заявил, что отдельных бойцовских собак не существует. Животное становится опасно для окружающих в случае, если хозяин проявляет к нему безответственное отношение.