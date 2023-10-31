Кинолог объяснил, как справиться с воспитанием собаки-подростка Кинолог Голубев: нельзя наказывать собаку-подростка и злиться на нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяева часто сталкиваются с проблемами во время воспитания собаки-подростка, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист объяснил, что справиться с этим поможет терпение, изучение новых команд и социализация. Он отметил, что нельзя злиться на питомца и наказывать его.

Чтобы понять питомца, вспомните себя в подростковом возрасте: вокруг взрослый мир, непонятно, как себя вести, что от тебя ждут, на кого опереться. А если еще и собаковод начинается злиться и наказывать питомца, это приводит к проблемному поведению, — пояснил кинолог.

Важно понять, что этот период временный. Голубев советует избегать применения физической силы. Воспитание должно быть последовательным: не нужно чрезмерно нагружать собаку, но и нельзя позволять ей нежелательное поведение. Кинолог уточнил, что надо добиваться, чтобы собака выполнила все указания, которые ей дал хозяин. Кроме того, лень или усталость не должны быть поводом для нарушения питомцем установленных правил.

Голубев рекомендует добавить к активным и продолжительным прогулкам интеллектуальные занятия. Например, можно попробовать специализированный вид дрессировки. Питомец должен быть занят, а его активность следует направлять в правильное русло. Также нужно позволять собаке знакомиться с сородичами и исследовать новые места.

Кинолог ранее посоветовал купить домой умные игрушки, чтобы развлечь собаку осенью. По его словам, в осенний и зимний периоды у питомцев меняется образ жизни, особенно если все лето они провели на даче.