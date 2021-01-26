Кинематографисты потребовали освободить Навального

https://static.news.ru/photo/0bcd5e74-5fcb-11eb-a10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») выступил с требованием освободить политика Алексея Навального и его сторонников.

«КиноСоюз» — не политическая организация, но мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране. «КиноСоюз» всегда рад видеть в своих рядах тех, кто создает честные, актуальные фильмы вне зависимости от их формата и жанра, — говорится в открытом письме организации, размещённом на её сайте.

Там отмечается, что сейчас политика государства направлена на «выхолащивание» острого и полемического в кинематографе, а гражданская позиция проявляется через независимые документальные расследования. Фильмы Навального «Чайка», «Он вам не Димон» и «Дворец для Путина» посмотрело больше зрителей, чем любой российский блокбастер, а также ленты получили оценку профессионального киносообщества.

Однако сегодня автор этих фильмов и многие из членов его съёмочной группы находятся под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях. Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь, — отмечается в заявлении.

Письмо подписали 38 человек, среди которых председатель «КиноСоюза» режиссёр Алексей Попогребский, глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, режиссёры Борис Хлебников и Владимир Котт.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.