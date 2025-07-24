Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 09:51

Киберэксперт назвала главные риски использования VPN-сервисов

Киберэксперт Лынова заявила, что VPN-сервисы могут содержать вредоносное ПО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые VPN-сервисы содержат скрытую угрозу — вредоносное программное обеспечение, заявила MIR24.TV эксперт по кибербезопасности Татьяна Лынова. Подобные ПО могут повредить устройство и даже спровоцировать утечку данных.

VPN-сервисы активно используются как частными пользователями, так и бизнесом. Однако их применение связано с серьезными рисками для информационной безопасности и может находиться в «серой зоне» с точки зрения законодательства, — предупредила Лынова.

Другая опасность — это уже упомянутая утечка личных данных, например, логинов, паролей и банковской информации. Их могут собрать и хранить VPN-провайдеры. Кроме того, на VPN-сервисах у пользователей фактически отсутствует контроль над трафиком, отметила эксперт.

Она добавила, что также нельзя исключать и атаки на защищенные соединения. Некоторые VPN-провайдеры могут устанавливать свои сертификаты для перехвата зашифрованного HTTPS-трафика. Если сайт использует незащищенный протокол HTTP, владелец VPN получает полный доступ к данным пользователя.

Киберэксперт Игорь Бедеров ранее заявил, что смена паролей и включение двухфакторной аутентификации снижают риски взлома аккаунтов на 90%. По его словам, следует использовать менеджеры паролей.

безопасность
VPN
пользователи
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как Киев одним решением почти разрушил надежды на членство в ЕС
Военэксперт объяснил, почему ВСУ атаковали именно Сочи
«Диктатор Украины»: политолог раскрыл, как Зеленский обманет Запад
Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс
«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для КиеваД
Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ
«Надо разбираться»: назван способ защитить юг России от атак ВСУ
ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников
Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области
Задержания агрессивных россиян за призывы убивать военных попали на видео
Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму
Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии
Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса
В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тывой
Следователи нагрянули в аэропорт вылета разбившегося Ан-24
«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24
Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Мощный ветер оставил тысячи жителей Амурской области без света
Экс-солистка «Миража» объяснила феномен успеха Бузовой
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.