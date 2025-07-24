Киберэксперт назвала главные риски использования VPN-сервисов Киберэксперт Лынова заявила, что VPN-сервисы могут содержать вредоносное ПО

Некоторые VPN-сервисы содержат скрытую угрозу — вредоносное программное обеспечение, заявила MIR24.TV эксперт по кибербезопасности Татьяна Лынова. Подобные ПО могут повредить устройство и даже спровоцировать утечку данных.

VPN-сервисы активно используются как частными пользователями, так и бизнесом. Однако их применение связано с серьезными рисками для информационной безопасности и может находиться в «серой зоне» с точки зрения законодательства, — предупредила Лынова.

Другая опасность — это уже упомянутая утечка личных данных, например, логинов, паролей и банковской информации. Их могут собрать и хранить VPN-провайдеры. Кроме того, на VPN-сервисах у пользователей фактически отсутствует контроль над трафиком, отметила эксперт.

Она добавила, что также нельзя исключать и атаки на защищенные соединения. Некоторые VPN-провайдеры могут устанавливать свои сертификаты для перехвата зашифрованного HTTPS-трафика. Если сайт использует незащищенный протокол HTTP, владелец VPN получает полный доступ к данным пользователя.

Киберэксперт Игорь Бедеров ранее заявил, что смена паролей и включение двухфакторной аутентификации снижают риски взлома аккаунтов на 90%. По его словам, следует использовать менеджеры паролей.