https://static.news.ru/photo/ef545fc4-191a-11ea-943d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ksenia Krivko/facebook.com

Жительница Кемерово 37-летняя Ксения Кривко стала победительницей всемирного конкурса красоты для замужних женщин Mrs Global — 2020 (Миссис Земной шар — 2020). Финал конкурса прошёл в Китае в городе Шэньчжэнь.

PR-менеджер представительницы России Наталья Токмогашева рассказала об этом РИА Новости. Она уточнила, что Ксении уже надели корону обладательницы титула. Первой вице-миссис стала Джованна Андраде из Эквадора. Россиянка Анастасия Божкова из Крыма была отмечена как вторая вице-миссис.

Как ранее передавал News.ru, победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько отдаст причитающиеся ей три миллиона рублей призовых матери. 14 декабря в Лондоне девушка примет участие в борьбе за корону мисс мира.