Жительница Кемерово 37-летняя Ксения Кривко стала победительницей всемирного конкурса красоты для замужних женщин Mrs Global — 2020 (Миссис Земной шар — 2020). Финал конкурса прошёл в Китае в городе Шэньчжэнь.
PR-менеджер представительницы России Наталья Токмогашева
Как ранее передавал News.ru, победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько отдаст причитающиеся ей три миллиона рублей призовых матери. 14 декабря в Лондоне девушка примет участие в борьбе за корону мисс мира.
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