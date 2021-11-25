Кем Андрей Сахаров вернётся в родную Москву

Как сообщила глава муниципального округа «Гагаринский», согласована установка памятника Андрею Сахарову напротив здания РАН. У муниципалов есть и такая прерогатива, мы же помним, как неожиданно прогрессивное правление округа «Красносельский» яростно воспротивилось установке скульптурной композиции Петру и Февронии.

Собственно, Андрей Дмитриевич, академик и правозащитник, всегда был тесно связан с Москвой, его возвращение из нижегородской ссылки в столицу ознаменовало начало реальной перестроечной оттепели. Проспект имени Сахарова давно стал частью центральной столичной топонимики. Да и вся научная деятельность некогда одного из самых молодых академиков была неразрывно связана с Академией наук, из которой властям при всём желании так и не удалось его исключить.

Так что всё как бы предельно логично. Тем более, к 75-летию учёного и нобелевского лауреата не без приключений (два конкурса проектов) памятник ему был открыт в Санкт-Петербурге на одноимённой площади. А в этом году уже отмечается столетие со дня его рождения.

Между тем и по прошествии значительного времени Андрей Дмитриевич не стал объединяющей фигурой для расколотого российского общества. Тем более, многие позиции, которые мужественно защищал академик, в новейшей постсоветской истории себя не оправдали или даже продемонстрировали свою несостоятельность. Как говорил один грузинский деятель, демократия — это вам не лобио кушать.

Андрей Сахаров Boris Kavashkin/Global Look Press

Многие его посылы были откровенно романтически наивны, но для части нашего общества, особенно разделяющего прозападные конвергенционные настроения, Сахаров был и остаётся историческим кумиром, бросившим вызов системе, нанёсшим один из смертельных ударов «советскому Левиафану». И теперь, дескать, вновь для многих пришло время поднять Сахарова на стяг, противопоставив его личность современным антидемократическим «ревизионистам». Поклонники мощной фигуры академика даже готовы простить ему и создание водородной бомбы, укрепившей обороноспособность СССР, и планы размещения у американских берегов мощной ядерной торпеды для провоцирования в час Х убийственного цунами.

Но для другой, не менее многочисленной части общества, Сахаров — человек, изменивший своим первоначальным жизненным установкам, отошедший от патриотических позиций служения своему отечеству и оказавшийся в руках ловких прозападных манипуляторов, как бы насильственно изменивших его сознание. А тут ещё в Брюсселе премию им. Сахарова ныне присуждают деятелям, воспринимаемым почвенниками исключительно в качестве иуд и предателей. Последним в этом списке лауреатов, как известно, числится Алексей Навальный.

Мы же не зря наблюдаем, как идейные противники Александра Солженицына, которых с ним не примирила даже кончина писателя, время от времени демонстрируют свой протест, атакуя памятники писателю. В Москве бронзовую фамилию на цоколе памятника специально так начистили, чтобы выделить сочетание ЛЖЕ. А во Владивостоке на памятник ему повесили табличку с именем Иуда. Теперь местные коммунисты вообще требуют убрать монумент.

Понятно, что уже сам выбор проекта памятника, его модели вызовет шумиху и жёсткое столкновение мнений, усилив напряжение в рядах интеллектуалов разной ориентации. Но всё-таки хочется верить, что и в таком споре может родиться истина. Тем более что и сам академик повторял: «Разобщённость человечества угрожает ему гибелью».