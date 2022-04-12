Каждый пятый лифт в России потенциально опасен. Найдено решение проблемы

Общий износ лифтового парка многоквартирных жилых домов в России оценивается на уровне 22,9%. Это значит, что каждый пятый лифт в стране потенциально опасен для жильцов. Конечно, это не значит, что все они в один момент упадут или застрянут, однако аварийные ситуации случаются, они часто являются причиной травм и даже гибели россиян, и, к сожалению, такие случаи не единичны. Задача государства и коммунальных служб состоит в том, чтобы случаи поломки лифтового оборудования не происходили вовсе. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт ведущих стран мира, добившихся значительных успехов в решении этой проблемы.

В качестве примера Давыдов приводит Сингапур — мирового лидера по плотности населения, которому приходится уделять большое внимание вертикальной транспортировке людей, поскольку это напрямую влияет на благополучие общества. Ключевой особенностью сингапурского подхода является жёсткое регулирование и большие штрафы. Так, каждый лифт должен быть зарегистрирован и получить индивидуальное разрешение на эксплуатацию, которое должно отображаться в кабине лифта. Владелец должен заключить контракт с лицензированной компанией-подрядчиком, которая должна проводить регулярную проверку и техническое обслуживание лифтов в соответствии с законом. В многоэтажных зданиях лифт должен проходить сервис не реже чем один раз в месяц. Также владелец обязан проводить ежедневную проверку состояния лифта и работы всех основных его функций, включая системы безопасности, по девяти критериям. Кроме того, собственник должен хранить всю документацию о проверках и обслуживании, а также незамедлительно оповещать регулятора по горячей линии о любых инцидентах, происшедших с лифтом, и о его внеплановой остановке. Во всех новых лифтах должны устанавливаться камеры видеонаблюдения. Работая круглосуточно, они снимают кабину, дверь и индикатор этажей, с архивом записей до 30 дней.

lidia Maria Veles/New.ru

Для ввода лифта в эксплуатацию в Сингапуре собственник подаёт заявку в регулирующий орган на получение лицензии. После оплаты лицензионного сбора и предоставления всех необходимых документов производится проверка надзорным органом на месте в присутствии владельца лифта и представителя сервисной компании-подрядчика. Экзаменатор оценивает безопасность лифта по 20 пунктам, указанным в законе. По итогам выдается лицензия сроком на 12 месяцев. За нарушение закона «О лифтах, эскалаторах и обслуживании зданий» предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч сингапурских долларов (375 тысяч рублей). Причём система штрафов, как принято в Сингапуре, довольно жёсткая. К примеру, владельцам лифтов придётся раскошелиться, если на видном месте в кабине лифта не окажется лицензии, нарушен график регулярных проверок владельцем и подрядчиком либо к техническому обслуживанию оборудования допущен неквалифицированный специалист. Кроме того, аналогичный штраф должны заплатить и государственные служащие за недобросовестное выполнение своих обязанностей в сфере контроля за безопасностью лифта.

Приборная панель лифта Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу после принятия закона в 2016 году в Сингапуре запустили программу модернизации лифтового оборудования, выделив бюджет на установку систем безопасности во всех устаревших моделях: высокотехнологичные датчики скорости и новейшие системы экстренной коммуникации. Таким образом, в стране была создана безопасная среда в сфере вертикального транспорта, которая за счёт многоступенчатой проверки, высоких штрафов и улучшенных технологий практически исключает травмоопасность и минимизирует случаи застревания людей и простоя.

Шахта лифта unsplash.com

В России государство также активно разрабатывает стратегию по модернизации лифтового парка и механизмы государственного контроля. Так, Советом Федерации было рекомендовано выделять ежегодно с 2022 по 2024 год по 1,5 миллиарда рублей из бюджета на замену старых лифтов. Ожидается, что с марта 2023 года вступит в силу закон, утверждающий регламент государственных внеплановых проверок технического состояния лифтов. Однако зарубежный опыт позволит добиться большего успеха, считает Давыдов.

В частности, автор проекта предлагает:

Ввести обязательную проверку функций лифта, влияющих напрямую на безопасность, с периодичностью 1, 3 и 7 дней (в зависимости от степени загруженности).

Повысить штрафы за нарушение Правил организации безопасности лифта. Сейчас штраф для граждан составляет 2–5 тысяч рублей, что не сопоставимо с последствиями халатности при исполнении служебных обязанностей. Давыдов считает, что штраф за допущение ошибок или бездействие в таких случаях должен быть на уровне с МРОТ. Повышение штрафа приведёт к тому, что неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере из-за наличия рисков лишиться дохода. Тогда подрядчики и владельцы лифтов будут вынуждены брать на работу только профессионалов с достойной зарплатой. Все собранные штрафы предлагается направить на модернизацию лифтового парка в России.

Сотрудник в цехе по производству лифтового оборудования на лифтостроительном заводе Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоквартирных домах внедрить обязательную установку видеонаблюдения: через год после издания закона в новых лифтах, через три года — во всех остальных лифтах, не подлежащих немедленной замене. Во-первых, камеры будут служить превентивной мерой против вандализма и нарушения жителями инструкции по эксплуатации лифта, которые зачастую становятся причиной его поломки. Во-вторых, видеозаписи будут прямым доказательством при расследовании возникших инцидентов. В-третьих, камеры будут следить за тем, как владельцы лифтов и их подрядчики соблюдают все правила безопасности, в том числе проводя регулярную проверку и техобслуживание. За счёт этой меры уровень аварийности сократится и лифт может прослужить дольше.

Главным результатом внедрения данных предложений станет более безопасная и комфортная эксплуатация лифтов в многоэтажных зданиях. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на эту инициативу и окажет ей законодательную поддержку.