Каждый десятый петербуржец не верит в коронавирус

https://static.news.ru/photo/f0dfa436-78b3-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Около 11% жителей Санкт-Петербурга продолжают ходить на работу, так как не верят в коронавирус. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом HeadHunter.

В Северной столице 23% работодателей измеряют сотрудникам температуру, 26% проводят дезинфекцию рабочих мест, 26% отменили заграничные командировки работников.

Число организаций, в которых посоветовали своим сотрудникам работать из дома, выросло с 33 % до 39%. К их рекомендациям прислушались 89% петербуржцев, в то время как 11% продолжают ходить на работу, так как не верят в коронавирус, передают «Невские новости».

Уточняется, что жителям Петербурга стало сложнее искать работу. На прошлой неделе об этом говорили 55% респондентов, а на этой уже 63%.

Как писал NEWS.ru, в Петербурге составили около 200 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела в связи ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.