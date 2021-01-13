Кассир подменила более 9 млн рублей купюрами банка приколов

https://static.news.ru/photo/c4e5f876-5657-11eb-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону попалась на хищении наличных денег. За несколько лет она в общей сложности украла 9,4 млн рублей.

Женщина работала в должности начальника операционной кассы. Хищением денег она занималась в 2016 года, заменяя настоящие банкноты купюрами банка приколов.

Преступная деятельность кассира пресечена и в настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Согласно данным МВД, в 2020 году в России зарегистрировано порядка 18 тысяч преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Наибольшей популярностью у мошенников пользуются купюры в одну и пять тысяч рублей. Наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, в небольших магазинах, торговых палатках и других местах торговли, где отсутствуют специальные устройства для проверки подлинности купюр.

Как писал NEWS.ru, ЦБ РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Статистика ЦБ не отражает реальной картины, поскольку речь идёт только о подделках, которые фиксируются банками. Однако чаще их выявляют сотрудники полиции и кассиры магазинов.