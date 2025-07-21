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21 июля 2025 в 15:02

Кассир потратила $2,4 млн компании на роскошную жизнь

SCMP: в Китае кассир украла $2,4 млн и потратила их на роскошную жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работавшая кассиром в компании китаянка Ван Цзин обвиняется в растрате $2,4 млн (более 187 млн рублей) на азартные игры, косметические операции и роскошный образ жизни, сообщает South China Morning Post. Женщина зарабатывала около $1100 (86 тысяч рублей) в месяц, но вела жизнь, «достойную миллионерши».

Ван Цзин в течение шести лет регулярно тратила на сеансы антивозрастных процедур по $42 тысячи (3,2 млн рублей). Она постоянно покупала предметы роскоши, в том числе сумки из крокодиловой кожи и браслеты с бриллиантами. Кроме того, женщина регулярно играла в казино в Макао.

Женщина работала в компании, которую в 2018 году основал предприниматель Сюю. Ван и Сюю придумали систему онлайн-банкинга, полностью подконтрольную кассиру. Предприниматель доверял Ван и для отслеживания финансов компании нанял профессиональную бухгалтерскую фирму, что должно было обеспечить прозрачность.

Однако Ван использовала деньги с корпоративного счета. Схему раскрыли, когда налоговая служба обнаружила несоответствия между финансовой деятельностью и налоговыми декларациями компании. Все корпоративные счета на тот момент были пусты, и владельцу компании пришлось платить зарплаты из личных сбережений. В итоге Ван арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате. Судебный процесс продолжается.

Ранее стало известно, что в Белгородской области арестованы бывший глава управления капстроительства Алексей Сошников и двое его подчиненных. Их обвиняют в особо крупной растрате при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной. Всех этапировали в Москву, где суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Китай
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