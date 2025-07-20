По делу о растрате в Белгородской области арестованы три человека

По делу о растрате в Белгородской области арестованы три человека Экс-глава УКС Белгорода Сошников и два его подчиненных арестованы за растрату

В Белгородской области арестованы бывший глава управления капстроительства Алексей Сошников и двое его подчиненных, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Их обвиняют в особо крупной растрате при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной. Всех этапировали в Москву, где суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Новыми фигурантами стали экс-руководитель Сошников и его бывшие заместители — Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько. По этому же делу ранее был арестован вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в мошенничестве на сумму не менее 32 млн рублей.

Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона.