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20 июля 2025 в 04:14

По делу о растрате в Белгородской области арестованы три человека

Экс-глава УКС Белгорода Сошников и два его подчиненных арестованы за растрату

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области арестованы бывший глава управления капстроительства Алексей Сошников и двое его подчиненных, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Их обвиняют в особо крупной растрате при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной. Всех этапировали в Москву, где суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Новыми фигурантами стали экс-руководитель Сошников и его бывшие заместители — Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько. По этому же делу ранее был арестован вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в мошенничестве на сумму не менее 32 млн рублей.

Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу,рассказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона.

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