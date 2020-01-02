https://static.news.ru/photo/f1e26896-2d36-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России чаще всего становятся жертвами карманных воров в транспорте, магазинах и заведениях быстрого питания.

По данным пресс-центра МВД, сотрудникам полиции удаётся раскрыть примерно каждое седьмое подобное преступление.

За январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более пяти тысяч, — уточнили в ведомстве.

Наибольше число карманных краж происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга 1987 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже дорогостоящего мобильного телефона. Потерпевший возвращался с концерта, когда в районе Политехнической улицы к нему подошёл незнакомец и начал разговор на английском языке, при этом активно жестикулируя. После того как навязчивый незнакомец оставил петербуржца в покое, последний обнаружил пропажу своего смартфона.